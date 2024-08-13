Шишлов Гаврила Федоров
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Шишлов Федор Варламов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трегубова Пелагея Агеева
Рождение ребёнка
1739
Сын: Шишлов Зот Гаврилов
Мать ребёнка: Трегубова Пелагея Агеева
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Трегубова Пелагея Агеева
Рождение ребёнка
1748
Сын: Шишлов Иван Гаврилов
Мать ребёнка: Трегубова Пелагея Агеева
Смерть
Неизвестно