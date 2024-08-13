Шишлов Гаврила Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишлов Гаврила Федоров

Шишлов Гаврила Федоров

Место рождения

Щучье, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Шишлов Федор Варламов

Мать: не указана

Щучье, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова Пелагея Агеева

Рождение ребёнка
1739

Сын: Шишлов Зот Гаврилов

Мать ребёнка: Трегубова Пелагея Агеева

Рождение ребёнка
1745

Сын: Шишлов Федул Гаврилов

Мать ребёнка: Трегубова Пелагея Агеева

Рождение ребёнка
1748

Сын: Шишлов Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Трегубова Пелагея Агеева

Щучье, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.