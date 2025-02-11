Земцова Мария Васильева
женский, родилась До 1852
умерла Неизвестно
Супруги
Земцов Трофим Миронов1847 г.р.
Дети
(Земцова) Екатерина Трофимова1870 г.р.
(Земцова) Мария Трофимова30.03.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Земцова) Екатерина Трофимова
Отец ребёнка: Земцов Трофим Миронов
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.03.1872
Дочь: (Земцова) Мария Трофимова
Отец ребёнка: Земцов Трофим Миронов
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно