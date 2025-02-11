Земцова Мария Васильева До 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Земцова Мария Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1852

умерла Неизвестно

Супруги
Земцов Трофим Миронов1847 г.р.
Дети
(Земцова) Екатерина Трофимова1870 г.р.
(Земцова) Мария Трофимова30.03.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земцов Трофим Миронов

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Земцова) Екатерина Трофимова

Отец ребёнка: Земцов Трофим Миронов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.03.1872

Дочь: (Земцова) Мария Трофимова

Отец ребёнка: Земцов Трофим Миронов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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