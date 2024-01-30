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Цепаева (Фанина) Анна Васильевна
Цепаева (Фанина) Анна Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.10.1973
Пол
Женский
Отец
Фанин Василий Иванович
1913 г.р.
Мать
Фанина (Гайворонская) Федора (Феодора) Сергеевна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1973
Отец:
Фанин Василий Иванович
Мать:
Фанина Федора (Феодора) Сергеевна
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