Каретников (Динер) Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1945
Дата смерти19.09.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.?.1977
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.09.2006