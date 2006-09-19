Каретников (Динер) Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каретников (Динер) Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1945

Дата смерти

19.09.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.?.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.09.2006

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