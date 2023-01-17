Лазаренко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаренко ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1896

Сын: Лазоренко Михаил Ильич

Отец ребёнка: Лазоренко Илья

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазоренко Василий Ильич

Отец ребёнка: Лазоренко Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазоренко Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазоренко Лука Ильич

Отец ребёнка: Лазоренко Илья

Смерть
Неизвестно
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