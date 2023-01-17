Лазаренко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1896
Отец ребёнка: Лазоренко Илья
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лазоренко Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазоренко Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазоренко Лука Ильич
Отец ребёнка: Лазоренко Илья
Смерть
Неизвестно