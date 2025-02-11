Пелагея Иванова
женский, родилась 1795
умерла Неизвестно
Супруги
Тимофей Ильин1802 г.р.
Дети
Вяргизов Афанасий Тимофеев1832 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Ильин
Рождение ребёнка
1832
Сын: Вяргизов Афанасий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Ильин
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно