Пелагея Иванова 1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Пелагея Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1795

умерла Неизвестно

Супруги
Тимофей Ильин1802 г.р.
Дети
Вяргизов Афанасий Тимофеев1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Ильин

Рождение ребёнка
1832

Сын: Вяргизов Афанасий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Ильин

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

32

Смерть
Неизвестно

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