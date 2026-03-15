Онучина (Соловьева) Анисья Моисеевна
женский, родилась 1851 ст.
умерла Неизвестно
ОтецСоловьев Моисей Андреевич1825 ст. г.р.
МатьСоловьева (Дождикова) Авдотья Семеновна1827 г.р.
Супруги
Онучин Евфимий Семенович16.12.1851 ст. г.р.
Дети
Соловьева (Онучина) Анна Ефимовна1882 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Соловьева (Онучина) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Онучин Евфимий Семенович
Большое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно