Онучина (Соловьева) Анисья Моисеевна 1851 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Онучина (Соловьева) Анисья Моисеевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1851 ст.

умерла Неизвестно

Отец
Соловьев Моисей Андреевич1825 ст. г.р.
Мать
Соловьева (Дождикова) Авдотья Семеновна1827 г.р.
Супруги
Онучин Евфимий Семенович16.12.1851 ст. г.р.
Дети
Соловьева (Онучина) Анна Ефимовна1882 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: Соловьев Моисей Андреевич

Мать: Соловьева (Дождикова) Авдотья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онучин Евфимий Семенович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Соловьева (Онучина) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Онучин Евфимий Семенович

Большое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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