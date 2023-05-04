Рошка Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рошка Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1979

Отец: Волоканов Александр

Мать: Савчукова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
01.02.1999

Дочь: Рошка Мария Ивановна

Отец ребёнка: Рошка Иван Андреевич

Рождение ребёнка
01.02.1999

Дочь: Рошка Мария Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.02.2006

Дочь: Рошка Маргарита Ивановна

Отец ребёнка: Рошка Иван Андреевич

Рождение ребёнка
13.05.2014

Сын: Рошка Иван Иванович

Отец ребёнка: Рошка Иван Андреевич

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