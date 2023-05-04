Рошка Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1979
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1979
Рождение ребёнка
01.02.1999
Дочь: Рошка Мария Ивановна
Отец ребёнка: Рошка Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.02.1999
Дочь: Рошка Мария Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.02.2006
Дочь: Рошка Маргарита Ивановна
Отец ребёнка: Рошка Иван Андреевич
Рождение ребёнка
13.05.2014
Сын: Рошка Иван Иванович
Отец ребёнка: Рошка Иван Андреевич