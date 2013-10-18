Улетов Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1951
Дата смерти18.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
05.03.1977
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.10.2013
Похороны
21.10.2013