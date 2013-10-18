Улетов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улетов Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1951

Дата смерти

18.10.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
05.03.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.10.2013
Похороны
21.10.2013

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