Дойкин Фёдор Матвеев
мужской, родился 1858, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецДойкин Матвей Савельевич1824 г.р.
МатьСтепанида Иванова1825 г.р.
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Место
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Рождение
1858
Отец: Дойкин Матвей Савельевич
Мать: Степанида Иванова
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно