Дойкин Фёдор Матвеев 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Дойкин Фёдор Матвеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1858, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Дойкин Матвей Савельевич1824 г.р.
Мать
Степанида Иванова1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Дойкин Матвей Савельевич

Мать: Степанида Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Смерть
Неизвестно

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