Коротков Маркелл Антипович
мужской, родился 1853, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКоротков Антип Акимович1810 г.р.
МатьКороткова Мария Ивановна1820 г.р.
Супруги
Короткова Неонилла Кузьминична1852 г.р.
Короткова Евдокия Ивановна Видунова1846 г.р.
Дети
Коротков Иван Маркелович1872 г.р.
Коротков Василий Маркелович1873 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Коротков Антип Акимович
Мать: Короткова Мария Ивановна
Бракосочетание
12.11.1871
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Короткова Неонилла Кузьминична
Рождение ребёнка
1873
Сын: Коротков Василий Маркелович
Мать ребёнка: Короткова Неонилла Кузьминична
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Короткова Неонилла Кузьминична
Бракосочетание
01.07.1881
Смерть
Неизвестно