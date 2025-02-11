Коротков Маркелл Антипович 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Коротков Маркелл Антипович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1853, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Коротков Антип Акимович1810 г.р.
Мать
Короткова Мария Ивановна1820 г.р.
Супруги
Короткова Неонилла Кузьминична1852 г.р.
Короткова Евдокия Ивановна Видунова1846 г.р.
Дети
Коротков Иван Маркелович1872 г.р.
Коротков Василий Маркелович1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Коротков Антип Акимович

Мать: Короткова Мария Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
12.11.1871

Жена: Короткова Неонилла Кузьминична

Рождение ребёнка
1872

Сын: Коротков Иван Маркелович

Мать ребёнка: Короткова Неонилла Кузьминична

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1873

Сын: Коротков Василий Маркелович

Мать ребёнка: Короткова Неонилла Кузьминична

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1878

Сын: Коротков Петр Маркелович

Мать ребёнка: Короткова Неонилла Кузьминична

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
01.07.1881

Жена: Короткова Евдокия Ивановна Видунова

Смерть
Неизвестно

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