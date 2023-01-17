Короткова Неонилла Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиДо 1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1871
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Коротков Маркелл Антипович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Коротков Василий Маркелович
Отец ребёнка: Коротков Маркелл Антипович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Коротков Маркелл Антипович
Смерть
До 1881