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Короткова Неонилла Кузьминична

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

До 1881

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.11.1871

Муж: Коротков Маркелл Антипович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Коротков Иван Маркелович

Отец ребёнка: Коротков Маркелл Антипович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Коротков Василий Маркелович

Отец ребёнка: Коротков Маркелл Антипович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Коротков Петр Маркелович

Отец ребёнка: Коротков Маркелл Антипович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1881
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