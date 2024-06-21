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(Блистина) Мария Захаровна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

27.03.1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1817 ст.

Отец: Блистин Захар Гаврилов

Мать: Матрона Федотова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
30.03.1817 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать - крестьянина Федора Никифорова жена Евдокия Филиппова.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 2 года.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
?.03.1840 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Евдокии, дочери Стефана Кириллова Блистина и жены его Татьяны Тимофеевой.
Смерть
Неизвестно

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