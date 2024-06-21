(Блистина) Мария Захаровна
Место рождения
Дата рождения27.03.1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1817 ст.
Отец: Блистин Захар Гаврилов
Мать: Матрона Федотова
Крещение
30.03.1817 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать - крестьянина Федора Никифорова жена Евдокия Филиппова.
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 2 года.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Упоминание
?.03.1840 ст.
Крестная мать Евдокии, дочери Стефана Кириллова Блистина и жены его Татьяны Тимофеевой.
Смерть
Неизвестно