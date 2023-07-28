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Охлопкова Екатерина Гордеевна

Место рождения

Полино, Галичский уезд, Костромская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Полино, Галичский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охлопков Никанор Степанович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Охлопков Сергей Никонорович

Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Охлопков Степан Никонорович

Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Охлопкова) София Никаноровна

Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.09.1897

Дочь: (Охлопкова) Любовь Никаноровна

Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.09.1899

Дочь: (Охлопкова) Анна Никаноровна

Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.12.1901

Сын: Охлопков Василий Никонорович

Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.10.1904

Сын: Охлопков Александр Никонорович

Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.12.1906

Дочь: (Охлопкова) Евгения Никаноровна

Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.07.1909

Сын: Охлопков Андрей Никонорович

Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.11.1910

Дочь: (Охлопкова) Варвара Никаноровна

Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.11.1913

Сын: Охлопков Михаил Никонорович

Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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