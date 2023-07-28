Охлопкова Екатерина Гордеевна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Охлопков Сергей Никонорович
Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович
Сын: Охлопков Степан Никонорович
Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович
Дочь: (Охлопкова) София Никаноровна
Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович
Дочь: (Охлопкова) Любовь Никаноровна
Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович
Дочь: (Охлопкова) Анна Никаноровна
Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович
Сын: Охлопков Василий Никонорович
Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович
Сын: Охлопков Александр Никонорович
Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович
Дочь: (Охлопкова) Евгения Никаноровна
Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович
Сын: Охлопков Андрей Никонорович
Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович
Дочь: (Охлопкова) Варвара Никаноровна
Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович
Сын: Охлопков Михаил Никонорович
Отец ребёнка: Охлопков Никанор Степанович