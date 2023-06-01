Минаева (Коновалова) Агафия Созонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева (Коновалова) Агафия Созонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: Коновалова Анастасия Яковлевна

Бракосочетание
19.10.1821

Муж: Минаев Минай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Минаева (Минаева) Марфа Минаевна

Отец ребёнка: Минаев Минай Ефимович

Смерть
Неизвестно

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