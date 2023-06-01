Минаева (Коновалова) Агафия Созонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Бракосочетание
19.10.1821
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Минаева (Минаева) Марфа Минаевна
Отец ребёнка: Минаев Минай Ефимович
Смерть
Неизвестно