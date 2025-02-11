(Сёмкина) Любовь Максимова 19.09.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

(Сёмкина) Любовь Максимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 19.09.1876, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Сёмкин Максим Данилов1847 г.р.
Мать
Сёмкина Надежда ДмитриеваДо 1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1876

Отец: Сёмкин Максим Данилов

Мать: Сёмкина Надежда Дмитриева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
21.09.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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