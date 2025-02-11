(Сёмкина) Любовь Максимова
женский, родилась 19.09.1876, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСёмкин Максим Данилов1847 г.р.
МатьСёмкина Надежда ДмитриеваДо 1853 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
19.09.1876
Отец: Сёмкин Максим Данилов
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
21.09.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно