Черкунова Афимья Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкунова Афимья Ерофеевна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1710

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Черкунова Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Черкунов Андрей Родионович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1751

Сын: Черкунов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Черкунов Андрей Родионович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Черкунова Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Черкунов Андрей Родионович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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