Черкунова Афимья Ерофеевна
Место рождения
Дата рождения1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Черкунова Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Черкунов Андрей Родионович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Черкунов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Черкунов Андрей Родионович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Черкунова Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Черкунов Андрей Родионович