Спиркина Матрёна Егорова
женский, родилась 1834
умерла Неизвестно
Супруги
Сурков / Спиркин Филипп Петрович1836 г.р.
Дети
(Суркова) Акулина Филиппова11.06.1871 г.р.
Сурков / Спиркин Прокофий Филиппов16.01.1873 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
11.06.1871
Дочь: (Суркова) Акулина Филиппова
Отец ребёнка: Сурков / Спиркин Филипп Петрович
Рождение ребёнка
16.01.1873
Сын: Сурков / Спиркин Прокофий Филиппов
Отец ребёнка: Сурков / Спиркин Филипп Петрович
Рождение ребёнка
04.08.1873
Дочь: (Спиркина) Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Сурков / Спиркин Филипп Петрович
Смерть
Неизвестно