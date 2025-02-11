Спиркина Матрёна Егорова 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Спиркина Матрёна Егорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1834

умерла Неизвестно

Супруги
Сурков / Спиркин Филипп Петрович1836 г.р.
Дети
(Суркова) Акулина Филиппова11.06.1871 г.р.
Сурков / Спиркин Прокофий Филиппов16.01.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурков / Спиркин Филипп Петрович

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

45

Рождение ребёнка
11.06.1871

Дочь: (Суркова) Акулина Филиппова

Отец ребёнка: Сурков / Спиркин Филипп Петрович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.01.1873

Сын: Сурков / Спиркин Прокофий Филиппов

Отец ребёнка: Сурков / Спиркин Филипп Петрович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.08.1873

Дочь: (Спиркина) Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Сурков / Спиркин Филипп Петрович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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