Сахибямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахибямал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1850

Сын: Кабылов Жумагужа Жумадилов

Отец ребёнка: Кабылов Жумадил (Юмадил) Мухамедьянов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Кабылова Бадигульжамал Жумадилова

Отец ребёнка: Кабылов Жумадил (Юмадил) Мухамедьянов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1856

Сын: Кабылов Нурахмет Жумадилов

Отец ребёнка: Кабылов Жумадил (Юмадил) Мухамедьянов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабылов Жумадил (Юмадил) Мухамедьянов

Место жительства
Неизвестно
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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