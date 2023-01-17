Сахибямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1850
Сын: Кабылов Жумагужа Жумадилов
Отец ребёнка: Кабылов Жумадил (Юмадил) Мухамедьянов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Кабылова Бадигульжамал Жумадилова
Отец ребёнка: Кабылов Жумадил (Юмадил) Мухамедьянов
Рождение ребёнка
02.11.1856
Сын: Кабылов Нурахмет Жумадилов
Отец ребёнка: Кабылов Жумадил (Юмадил) Мухамедьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно