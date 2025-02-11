Бурнаев Иван I Яковлевич
мужской, родился 1852, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 11.07.1891, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецБурнаев Яков Константинович1828 г.р.
МатьБурнаева Васса ИосифовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Бурнаева (Казакова) Васса Алексеевна1850 г.р.
Дети
(Бурнаева) Евдокия I Ивановна26.02.1877 г.р.
(Бурнаева) Васса Ивановна10.08.1879 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бурнаева (Казакова) Васса Алексеевна
Бракосочетание
28.10.1873
Рождение ребёнка
26.02.1877
Дочь: (Бурнаева) Евдокия I Ивановна
Мать ребёнка: Бурнаева (Казакова) Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
10.08.1879
Дочь: (Бурнаева) Васса Ивановна
Мать ребёнка: Бурнаева (Казакова) Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
05.08.1880
Дочь: (Бурнаева) Евдокия Ii Ивановна
Мать ребёнка: Бурнаева (Казакова) Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
29.11.1889
Мать ребёнка: Бурнаева (Казакова) Васса Алексеевна
Смерть
11.07.1891