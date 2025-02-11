Бурнаев Иван I Яковлевич 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Бурнаев Иван I Яковлевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1852, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 11.07.1891, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Бурнаев Яков Константинович1828 г.р.
Мать
Бурнаева Васса ИосифовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Бурнаева (Казакова) Васса Алексеевна1850 г.р.
Дети
(Бурнаева) Евдокия I Ивановна26.02.1877 г.р.
(Бурнаева) Васса Ивановна10.08.1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Бурнаев Яков Константинович

Мать: Бурнаева Васса Иосифовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурнаев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Бурнаева (Казакова) Васса Алексеевна

Бракосочетание
28.10.1873

Жена: Бурнаева (Казакова) Васса Алексеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.02.1877

Дочь: (Бурнаева) Евдокия I Ивановна

Мать ребёнка: Бурнаева (Казакова) Васса Алексеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.08.1879

Дочь: (Бурнаева) Васса Ивановна

Мать ребёнка: Бурнаева (Казакова) Васса Алексеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.08.1880

Дочь: (Бурнаева) Евдокия Ii Ивановна

Мать ребёнка: Бурнаева (Казакова) Васса Алексеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.11.1889

Сын: Бурнаев Степан Иванович

Мать ребёнка: Бурнаева (Казакова) Васса Алексеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
11.07.1891
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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