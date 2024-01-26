Еремеев Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Адвокат
Образование
Неизвестно
Юридический факультет ЛГУ
Смерть
Неизвестно
После комы. 3-4 года спустя Александра Рыбина
Похороны
Неизвестно
Смоленское кладбище, Санкт-Петербург