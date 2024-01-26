Еремеев Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеев Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Еремеева (Гусева) Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Адвокат
Образование
Неизвестно
Юридический факультет ЛГУ
Смерть
Неизвестно
После комы. 3-4 года спустя Александра Рыбина
Похороны
Неизвестно
Смоленское кладбище, Санкт-Петербург

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