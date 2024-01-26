Сергеева (Набережнева) Юлия ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.?.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.?.1972
Отец: Набережнев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.2001
Дочь: (Сергеева) Екатерина Евгениевна
Отец ребёнка: Сергеев Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
17.11.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Евгений Владимирович