Сергеева (Набережнева) Юлия ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Набережнева) Юлия ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.?.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.?.1972

Отец: Набережнев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.2001

Дочь: (Сергеева) Екатерина Евгениевна

Отец ребёнка: Сергеев Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
17.11.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Евгений Владимирович

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