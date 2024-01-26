Сергеев Евгений Владимирович
Место рожденияАнгарск Иркутская область
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.2001
Дочь: (Сергеева) Екатерина Евгениевна
Мать ребёнка: Сергеева (Набережнева) Юлия ?
Рождение ребёнка
17.11.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева (Набережнева) Юлия ?