Воробьева Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1941

Дата смерти

13.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
11.12.1971

Дочь: Пометун (Воробьева) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Воробьев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
25.11.1977

Сын: Воробьев Анатолий

Отец ребёнка: Воробьев Николай Николаевич

Смерть
13.12.1995

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