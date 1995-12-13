Воробьева Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1941
Дата смерти13.12.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1971
Дочь: Пометун (Воробьева) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Воробьев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
25.11.1977
Сын: Воробьев Анатолий
Отец ребёнка: Воробьев Николай Николаевич
Смерть
13.12.1995