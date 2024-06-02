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Карлаш Лукия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.10.1854 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлаш Влас (Власий) Исидорович

Рождение ребёнка
20.01.1848 ст.

Дочь: Карлаш Ксения Власовна

Отец ребёнка: Карлаш Влас (Власий) Исидорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
14.02.1850 ст.

Сын: Карлаш Исаакий Власович

Отец ребёнка: Карлаш Влас (Власий) Исидорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
15.01.1854 ст.

Сын: Карлаш Павел Власович

Отец ребёнка: Карлаш Влас (Власий) Исидорович

Погребище, Вінницька область
Смерть
15.10.1854 ст.
Погребище, Вінницька область
от чахотки
Похороны
17.10.1854 ст.
Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь

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