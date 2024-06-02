Карлаш Лукия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.10.1854 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1848 ст.
Дочь: Карлаш Ксения Власовна
Отец ребёнка: Карлаш Влас (Власий) Исидорович
Рождение ребёнка
14.02.1850 ст.
Отец ребёнка: Карлаш Влас (Власий) Исидорович
Рождение ребёнка
15.01.1854 ст.
Отец ребёнка: Карлаш Влас (Власий) Исидорович
Смерть
15.10.1854 ст.
от чахотки
Похороны
17.10.1854 ст.
Михайловская церковь