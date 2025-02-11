Васильев Петр Илларионович
мужской, родился 22.06.1901, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 16.03.1902, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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Место
Комментарий
Рождение
22.06.1901
Отец: Васильев Илларион Дмитриевич
Мать: не указана
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.03.1902
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область