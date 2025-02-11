Васильев Петр Илларионович 22.06.1901 — найти родственников по фамилии на Familio

Васильев Петр Илларионович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 22.06.1901, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 16.03.1902, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Васильев Илларион Дмитриевич1860 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1901

Отец: Васильев Илларион Дмитриевич

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
16.03.1902
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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