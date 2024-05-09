Пономаренко (Рыбальченко) Юлиана Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти27.09.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
10.01.1871
Рождение ребёнка
03.10.1871
Сын: Пономаренко Дионисий Емельянович
Отец ребёнка: Пономаренко Емельян Евдокимович
Рождение ребёнка
17.01.1873
Дочь: Ксения Емельяновна
Отец ребёнка: Пономаренко Емельян Евдокимович
Рождение ребёнка
22.09.1874
Дочь: Фёкла Емельяновна
Отец ребёнка: Пономаренко Емельян Евдокимович
Смерть
27.09.1879