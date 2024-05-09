Пономаренко (Рыбальченко) Юлиана Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономаренко (Рыбальченко) Юлиана Игнатьевна

Место рождения

Анновка-Вировская, Сумська область

Дата рождения

1854

Дата смерти

27.09.1879

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Анновка-Вировская, Сумська область
Бракосочетание
10.01.1871

Муж: Пономаренко Емельян Евдокимович

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
03.10.1871

Сын: Пономаренко Дионисий Емельянович

Отец ребёнка: Пономаренко Емельян Евдокимович

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
17.01.1873

Дочь: Ксения Емельяновна

Отец ребёнка: Пономаренко Емельян Евдокимович

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
22.09.1874

Дочь: Фёкла Емельяновна

Отец ребёнка: Пономаренко Емельян Евдокимович

Анновка-Вировская, Сумська область
Смерть
27.09.1879
Анновка-Вировская, Сумська область
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