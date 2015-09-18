Терлецкий Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1961
Дата смерти18.09.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.09.2015
Погиб в ДТП по дороге домой недалеко от г.Изюм