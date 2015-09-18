Терлецкий Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терлецкий Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1961

Дата смерти

18.09.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
14.04.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.09.2015
Погиб в ДТП по дороге домой недалеко от г.Изюм
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