Кондюрина Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Ефремович
Рождение ребёнка
04.11.1847
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Ефремович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Ефремович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Ефремович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно