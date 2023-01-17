Скурихин Севастьян незаконнорожд.
Место рождения
Дата рождения11.12.1815 ст.
Дата смерти16.05.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1815 ст.
Отец: - Отец -
Мать: Юркина Ирина Титова
Рождение ребёнка
09.11.1840 ст.
Сын: Скурихин Матвей Севастьянович
Мать ребёнка: Тючкалова Агрипина Саватеевна
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Скурихина Анастасия Севастьяновна
Мать ребёнка: Тючкалова Агрипина Саватеевна
Рождение ребёнка
04.05.1850 ст.
Дочь: Скурихина Марина Севастьяновна
Мать ребёнка: Тючкалова Агрипина Саватеевна
Рождение ребёнка
08.06.1851 ст.
Сын: Скурихин Тимофей Севастьянович
Мать ребёнка: Тючкалова Агрипина Саватеевна
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Скурихина Надежда Севастьяновна
Мать ребёнка: Тючкалова Агрипина Саватеевна
Рождение ребёнка
27.09.1857 ст.
Дочь: Скурихина Устинья Севастьяновна
Мать ребёнка: Тючкалова Агрипина Саватеевна
Смерть
16.05.1865 ст.