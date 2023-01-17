Скурихин Севастьян незаконнорожд. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скурихин Севастьян незаконнорожд.

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Место рождения

Становской и Колыгинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

11.12.1815 ст.

Дата смерти

16.05.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1815 ст.

Отец: - Отец -

Мать: Юркина Ирина Титова

Становской и Колыгинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1840 ст.

Сын: Скурихин Матвей Севастьянович

Мать ребёнка: Тючкалова Агрипина Саватеевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Скурихина Анастасия Севастьяновна

Мать ребёнка: Тючкалова Агрипина Саватеевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.05.1850 ст.

Дочь: Скурихина Марина Севастьяновна

Мать ребёнка: Тючкалова Агрипина Саватеевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1851 ст.

Сын: Скурихин Тимофей Севастьянович

Мать ребёнка: Тючкалова Агрипина Саватеевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Скурихина Надежда Севастьяновна

Мать ребёнка: Тючкалова Агрипина Саватеевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1857 ст.

Дочь: Скурихина Устинья Севастьяновна

Мать ребёнка: Тючкалова Агрипина Саватеевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.05.1865 ст.
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