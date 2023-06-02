Асоскова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Асосков Кузьма Алексеевич
Отец ребёнка: Асосков Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1804 или 1808
Сын: Асосков Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Асосков Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1811 или 1816
Отец ребёнка: Асосков Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Асосков Алексей Алексеевич
Смерть
Неизвестно