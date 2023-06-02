Асоскова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асоскова Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Асосков Кузьма Алексеевич

Отец ребёнка: Асосков Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1804 или 1808

Сын: Асосков Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Асосков Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1811 или 1816

Сын: Асосков Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Асосков Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Асосков Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Асосков Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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