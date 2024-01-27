(Churich) Diana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Churich) Diana

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Около 1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1924

Отец: Аришин Arishen Иван John Степанович Stephan Fred

Мать: Mary

Рождение ребёнка
13.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Lavelle James Raymond

Рождение ребёнка
18.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Lavelle James Raymond

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Lavelle James Raymond

Смерть
Неизвестно
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