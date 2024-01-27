(Churich) Diana
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1924
Рождение ребёнка
13.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Lavelle James Raymond
Рождение ребёнка
18.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Lavelle James Raymond
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно