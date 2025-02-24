Яковлев Николай Около 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яковлев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

1956 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Яковлев Александр

Мать: Яковлева Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1956

Дочь: (Яковлева) Людмила

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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