Салтыкова-Головкина (Лужина) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.11.1832
Дата смерти22.08.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
ЦГИА СПб. ф. 384. оп.1. д. 6. л. 255. Метрические книги церкви Благовещения Пресвятой Богородицы при Лейб-гвардии Конном полку.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1858
Дочь: Салтыкова-Головкина Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Салтыков-Головкин Алексей Александрович
Смерть
22.08.1995
Красная Пахра, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 203. — Оп. 780. — Д. 1494. — Л. 257. Метрические книги церкви Иоанна Богослова села в селе Красном Подольского уезда. Дата обращения: 30 января 2022. Архивировано 30 января 2022 год... Показать все