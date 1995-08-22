Салтыкова-Головкина (Лужина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова-Головкина (Лужина) Вера Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.11.1832

Дата смерти

22.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф. 384. оп.1. д. 6. л. 255. Метрические книги церкви Благовещения Пресвятой Богородицы при Лейб-гвардии Конном полку.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков-Головкин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
26.04.1858

Дочь: Салтыкова-Головкина Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Салтыков-Головкин Алексей Александрович

Смерть
22.08.1995
Красная Пахра, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 203. — Оп. 780. — Д. 1494. — Л. 257. Метрические книги церкви Иоанна Богослова села в селе Красном Подольского уезда. Дата обращения: 30 января 2022. Архивировано 30 января 2022 год... Показать все

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