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Szwykowski Konstanty Michał Kazimierz

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Место рождения

Wilno

Дата рождения

08.07.1828

Дата смерти

28.12.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1828

Отец: Szwykowski H. Ogończyk Franciszek

Мать: Szwykowski (Пржездзецкий (Przeździecki)) Людвика Олимпия (Ludwika Olimpia)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Szwykowski (Koenig) Franciszka Józefa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Szwykowski ?

Мать ребёнка: Szwykowski (Koenig) Franciszka Józefa

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Szwykowska) Olimpia Zofia Gertruda

Мать ребёнка: Szwykowski (Koenig) Franciszka Józefa

Рождение ребёнка
1868

Сын: Szwykowski Hrabia H. Ogończyk Jan

Мать ребёнка: Szwykowski (Koenig) Franciszka Józefa

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Niezamężna (Szwykowska) Józefa

Мать ребёнка: Szwykowski (Koenig) Franciszka Józefa

Смерть
28.12.1897
Похороны
Неизвестно

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