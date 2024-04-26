Новосёлова (Николаева) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1977
Сын: Новосёлов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Новосёлов Александр Леонидович
г.Карши
Рождение ребёнка
18.10.1980
Дочь: Алаева Ирина Александровна
Отец ребёнка: Новосёлов Александр Леонидович
г.Карши
Рождение ребёнка
13.01.1986
Дочь: Мордарь Юлия Александровна
Отец ребёнка: Новосёлов Александр Леонидович
г.Карши