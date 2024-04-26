Новосёлова (Николаева) Светлана Владимировна 21.03.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новосёлова (Николаева) Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1953

Отец: Николаев Владимир Михайлович

Мать: Николаева (Титова) Антонина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосёлов Александр Леонидович

Рождение ребёнка
11.07.1977

Сын: Новосёлов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Новосёлов Александр Леонидович

г.Карши
Рождение ребёнка
18.10.1980

Дочь: Алаева Ирина Александровна

Отец ребёнка: Новосёлов Александр Леонидович

г.Карши
Рождение ребёнка
13.01.1986

Дочь: Мордарь Юлия Александровна

Отец ребёнка: Новосёлов Александр Леонидович

г.Карши

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