Воробьева (Халявиных) Ирина Трифанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Халявиных) Ирина Трифанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Карп Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: (Воробьева) Наталья Карпова

Отец ребёнка: Воробьев Карп Алексеев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: (Воробьева) Софья Карпова

Отец ребёнка: Воробьев Карп Алексеев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Воробьев Степан Карпов

Отец ребёнка: Воробьев Карп Алексеев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: (Воробьева) Акилина Карпова

Отец ребёнка: Воробьев Карп Алексеев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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