Воробьева (Халявиных) Ирина Трифанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: (Воробьева) Наталья Карпова
Отец ребёнка: Воробьев Карп Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: (Воробьева) Софья Карпова
Отец ребёнка: Воробьев Карп Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Воробьев Карп Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: (Воробьева) Акилина Карпова
Отец ребёнка: Воробьев Карп Алексеев
Смерть
После 1762