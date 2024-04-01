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Якутина Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1927

Сын: Якутин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Якутин Василий Иванович

Рождение ребёнка
11.02.1930

Сын: Якутин Владимир Васильевия

Отец ребёнка: Якутин Василий Иванович

Рождение ребёнка
17.11.1933

Дочь: Слижова (Якутина) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Якутин Василий Иванович

Рождение ребёнка
30.04.1936

Сын: Якутин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Якутин Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.06.1940

Сын: Якутин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Якутин Василий Иванович

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