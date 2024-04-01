Якутина Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1927
Сын: Якутин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Якутин Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1930
Сын: Якутин Владимир Васильевия
Отец ребёнка: Якутин Василий Иванович
Рождение ребёнка
17.11.1933
Дочь: Слижова (Якутина) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Якутин Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.04.1936
Отец ребёнка: Якутин Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1940
Отец ребёнка: Якутин Василий Иванович