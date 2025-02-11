Прасковья Павлова 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Павлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1857, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Агафья Маркеллова1832 г.р.
Отец
Павел Кузьмин1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Павел Кузьмин

Мать: Агафья Маркеллова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37

Смерть
Неизвестно

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