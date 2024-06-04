Бухарев Тимофей Ильин
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти20.11.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.11.1874
Рождение ребёнка
После 1874
Дочь: (Бухарева) Мелания Тимофеевна
Мать ребёнка: Бухарева (Важдяв) Анна (Мл) Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1875
Мать ребёнка: Бухарева (Важдяв) Анна (Мл) Трофимова
Смерть
20.11.1893
Причина смерти: От излишнего употребления вина