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Бухарев Тимофей Ильин

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

20.11.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Бухарев Илья Емельянов

Мать: Бухарева (Салдаева) Екатерина Анисимова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.11.1874

Жена: Бухарева (Важдяв) Анна (Мл) Трофимова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
После 1874

Дочь: (Бухарева) Мелания Тимофеевна

Мать ребёнка: Бухарева (Важдяв) Анна (Мл) Трофимова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Бухарев Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Бухарева (Важдяв) Анна (Мл) Трофимова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
20.11.1893
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: От излишнего употребления вина

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