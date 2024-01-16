Ланьо (Ланьо) Дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланьо (Ланьо) Дочь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1983

Пол

Женский

Отец

До 1969 г.р.

Мать

До 1970 г.р.

Дети

До 1997 г.р.
До 1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1983

Отец: Романенко Сын

Мать: Романенко (Романенко) Дочь

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1997

Сын: Томашевич Сын

Отец ребёнка: Томашевич Сын

Рождение ребёнка
До 1999

Сын: Старцев Сын

Отец ребёнка: Старцев Сын

Рождение ребёнка
До 2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланьо Сын

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