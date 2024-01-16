Ланьо (Ланьо) Дочь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1983
Отец: Романенко Сын
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1997
Сын: Томашевич Сын
Отец ребёнка: Томашевич Сын
Рождение ребёнка
До 1999
Сын: Старцев Сын
Отец ребёнка: Старцев Сын
Рождение ребёнка
До 2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ланьо Сын