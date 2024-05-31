Грибанова (Петрачкова) Людмила Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения28.09.1957
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1957
Бракосочетание
12.08.1978
Рождение ребёнка
07.11.1979
Сын: Грибанов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Грибанов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
21.09.1984
Сын: Грибанов Роман Николаевич
Отец ребёнка: Грибанов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
20.05.1991
Сын: Грибанов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Грибанов Николай Михайлович
Развод
16.09.2014