Грибанова (Петрачкова) Людмила Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибанова (Петрачкова) Людмила Прокопьевна

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Место рождения

Белая Березка

Дата рождения

28.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1957

Отец: Петрачков Прокопий Флегонтович

Мать: Петрачкова (Юшкова) Александра Николаевна

Бракосочетание
12.08.1978

Муж: Грибанов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
07.11.1979

Сын: Грибанов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Грибанов Николай Михайлович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.09.1984

Сын: Грибанов Роман Николаевич

Отец ребёнка: Грибанов Николай Михайлович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.05.1991

Сын: Грибанов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Грибанов Николай Михайлович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Развод
16.09.2014

Муж: Грибанов Николай Михайлович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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