Исаков Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.02.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1888 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1912 ст.
Сын: Исаков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Исакова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
01.06.1914 ст.
Дочь: Исакова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Исакова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
19.06.1922
Дочь: Исакова Павла Васильевна
Мать ребёнка: Исакова Елизавета Николаевна
Смерть
Неизвестно