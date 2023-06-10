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Исаков Василий Григорьевич

Место рождения

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область

Дата рождения

25.02.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1888 ст.

Отец: Исаков Григорий Лаврентьевич

Мать: Исакова (Чаринцова) Мария Федоровна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
16.03.1912 ст.

Сын: Исаков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Исакова Елизавета Николаевна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1914 ст.

Дочь: Исакова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Исакова Елизавета Николаевна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.06.1922

Дочь: Исакова Павла Васильевна

Мать ребёнка: Исакова Елизавета Николаевна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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