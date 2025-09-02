Евгения Михайловна
женский, родилась 1908
умерла Неизвестно
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Какулев Пересел. В 1930 Коми Асср Место Призыва: Летский Рвк, Коми Асср Павел Уч. Вов Константинович
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Какулев Пересел. В 1930 Коми Асср Место Призыва: Летский Рвк, Коми Асср Павел Уч. Вов Константинович
Смерть
Неизвестно