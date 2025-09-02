Евгения Михайловна 1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Евгения Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1908

умерла Неизвестно

Супруги
Какулев Пересел. В 1930 Коми Асср Место Призыва: Летский Рвк, Коми Асср Павел Уч. Вов Константинович21.08.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Какулев Пересел. В 1930 Коми Асср Место Призыва: Летский Рвк, Коми Асср Павел Уч. Вов Константинович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Какулев Пересел. В 1930 Коми Асср Место Призыва: Летский Рвк, Коми Асср Павел Уч. Вов Константинович

Смерть
Неизвестно

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