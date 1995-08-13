Эдуард Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1941
Дата смерти13.08.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1941
Отец: Александр Маркович
Мать: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
30.10.1970
Сын: Сергей Эдуардович
Мать ребёнка: Надежда Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Марковна
Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Смерть
13.08.1995