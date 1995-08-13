Эдуард Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эдуард Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1941

Дата смерти

13.08.1995

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1941

Отец: Александр Маркович

Мать: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
30.10.1970

Сын: Сергей Эдуардович

Мать ребёнка: Надежда Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Марковна

Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Смерть
13.08.1995
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