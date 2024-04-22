Зверева Параскева Ильинична
Место рождения
Дата рождения08.07.1902
Дата смерти29.07.1902
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1902
Отец: Зверев Илья Яковлевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Смерть
29.07.1902
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]