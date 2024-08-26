Молчанова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиМежду 1837 и 1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Сын: Молчанов Василий Кононович
Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Молчанова) Татьяна Кононовна
Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Молчанова) Ульяна Кононовна
Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 153, Л.94.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Молчанова) Сосанна Кононовна
Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Молчанов Александр Кононович
Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Молчанов Григорий Кононович
Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Молчанова) Александра Кононовна
Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович
Смерть
Между 1837 и 1852