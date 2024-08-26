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Молчанова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Между 1837 и 1852

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Конон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Молчанов Василий Кононович

Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Молчанов Семён Кононович

Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Молчанова) Татьяна Кононовна

Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Молчанова) Ульяна Кононовна

Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Молчанов Иван Кононович

Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 153, Л.94.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Молчанова) Сосанна Кононовна

Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Молчанов Александр Кононович

Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Молчанов Григорий Кононович

Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Молчанова) Александра Кононовна

Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1837 и 1852
Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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