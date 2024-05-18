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Ашуха Алефтина Вадимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокофьев Вадим Евгеньевич

Мать: Зотова Елена Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашуха Семен Александрович

Рождение ребёнка
12.07.2011

Дочь: Ашуха Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Ашуха Семен Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.06.2013

Дочь: Ашуха Таисия Семеновна

Отец ребёнка: Ашуха Семен Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.06.2015

Дочь: Ашуха Серафима Семеновна

Отец ребёнка: Ашуха Семен Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.02.2017

Дочь: Ашуха Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Ашуха Семен Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.02.2023

Сын: Ашуха Макар Семенович

Отец ребёнка: Ашуха Семен Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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