Ашуха Алефтина Вадимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.2011
Дочь: Ашуха Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Ашуха Семен Александрович
Рождение ребёнка
26.06.2013
Дочь: Ашуха Таисия Семеновна
Отец ребёнка: Ашуха Семен Александрович
Рождение ребёнка
02.06.2015
Дочь: Ашуха Серафима Семеновна
Отец ребёнка: Ашуха Семен Александрович
Рождение ребёнка
07.02.2017
Дочь: Ашуха Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Ашуха Семен Александрович
Рождение ребёнка
01.02.2023
Отец ребёнка: Ашуха Семен Александрович