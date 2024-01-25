Жаворонкова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонкова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ПЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.2019

Дочь: Жаворонкова Полина Павловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.07.2023

Сын: Жаворонков Алексей Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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