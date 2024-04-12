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Suchkovskiy Gregory Jakimovich

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

20.11.1790

Дата смерти

18.04.1857

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1790

Отец: Suchkovskiy Jakim Ivanovich

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.10.1816

Сын: Suchkovskiy Roman

Мать ребёнка: ?

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
07.11.1820

Жена: Suchkovskaya Tatiyana Iosifovna

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.03.1833

Сын: Suchkovskiy Ivan

Мать ребёнка: Suchkovskaya Tatiyana Iosifovna

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.10.1837

Дочь: Grebeniyuk Gustina Gregorievna

Мать ребёнка: Suchkovskaya Tatiyana Iosifovna

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.05.1844

Дочь: Glikeria

Мать ребёнка: Suchkovskaya Tatiyana Iosifovna

Нежин, Чернігівська область
Смерть
18.04.1857
Нежин, Чернігівська область
Причина смерти: Fever
Похороны
Неизвестно
Ioanna Milostiva Cemetery, Nezhin, Ukraine
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