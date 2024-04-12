Suchkovskiy Gregory Jakimovich
Место рождения
Дата рождения20.11.1790
Дата смерти18.04.1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1790
Отец: Suchkovskiy Jakim Ivanovich
Рождение ребёнка
16.10.1816
Сын: Suchkovskiy Roman
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
07.11.1820
Рождение ребёнка
31.03.1833
Сын: Suchkovskiy Ivan
Мать ребёнка: Suchkovskaya Tatiyana Iosifovna
Рождение ребёнка
02.10.1837
Дочь: Grebeniyuk Gustina Gregorievna
Мать ребёнка: Suchkovskaya Tatiyana Iosifovna
Рождение ребёнка
12.05.1844
Дочь: Glikeria
Мать ребёнка: Suchkovskaya Tatiyana Iosifovna
Смерть
18.04.1857
Причина смерти: Fever
Похороны
Неизвестно
Ioanna Milostiva Cemetery, Nezhin, Ukraine